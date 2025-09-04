Практика судів
У справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва НАБУ повідомило про підозру ще одному фігуранту

15:37, 4 вересня 2025
За даними НАБУ, бізнесмен, власник групи «Фінанси та кредит» домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі.
Фото: УП
НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику справи щодо надання неправомірної вигоди екс-голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Йдеться про особу, яка сприяла передачі коштів від власника групи «Фінанси та кредит». Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, бізнесмен (власник групи «Фінанси та кредит») домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

НАБУ і САП встановили, що у 2002 році бізнесмен придбав 40,19 % акцій гірничо-збагачувального комбінату. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак перша інстанція відмовила у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

Щоб уникнути втрати акцій, у березні 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня–квітня 2023 року він за посередництва інших осіб передав адвокату 2,7 млн дол. США (з яких 1,8 млн дол. США призначались суддям Верховного Суду, решта – посередникам).

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15 травня 2023 року Голову Верховного Суду та адвоката викрито під час отримання другого траншу неправомірної вигоди – 450 тис. дол. США.

