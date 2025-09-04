Практика судов
  1. В Украине

В деле экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева НАБУ сообщило о подозрении еще одному фигуранту

15:37, 4 сентября 2025
По данным НАБУ, бизнесмен, владелец группы «Финансы и кредит» договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу средств другому лицу.
В деле экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева НАБУ сообщило о подозрении еще одному фигуранту
Фото: УП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику дела о предоставлении неправомерной выгоды экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Речь идет о лице, которое способствовало передаче средств от владельца группы «Финансы и кредит». Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, бизнесмен (владелец группы «Финансы и кредит») договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу средств другому лицу. А тот, со своей стороны, должен был передать эти средства руководству Верховного Суда в качестве неправомерной выгоды за принятие судебного решения в интересах бизнесмена.

НАБУ и САП установили, что в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината. Через 18 лет бывшие акционеры обжаловали договор в суде, однако первая инстанция отказала в удовлетворении иска. В 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.

Чтобы избежать потери акций, в марте 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 года он при посредничестве других лиц передал адвокату 2,7 млн долл. США (из которых 1,8 млн долл. США предназначались судьям Верховного Суда, остальные – посредникам).

19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.

15 мая 2023 года Председатель Верховного Суда и адвокат были уличены в получении второго транша неправомерной выгоды – 450 тыс. долл. США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП подозреваемый Всеволод Князев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді