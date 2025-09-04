В деле экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева НАБУ сообщило о подозрении еще одному фигуранту

По данным НАБУ, бизнесмен, владелец группы «Финансы и кредит» договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу средств другому лицу.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику дела о предоставлении неправомерной выгоды экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Речь идет о лице, которое способствовало передаче средств от владельца группы «Финансы и кредит». Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, бизнесмен (владелец группы «Финансы и кредит») договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу средств другому лицу. А тот, со своей стороны, должен был передать эти средства руководству Верховного Суда в качестве неправомерной выгоды за принятие судебного решения в интересах бизнесмена.

НАБУ и САП установили, что в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината. Через 18 лет бывшие акционеры обжаловали договор в суде, однако первая инстанция отказала в удовлетворении иска. В 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.

Чтобы избежать потери акций, в марте 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 года он при посредничестве других лиц передал адвокату 2,7 млн долл. США (из которых 1,8 млн долл. США предназначались судьям Верховного Суда, остальные – посредникам).

19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.

15 мая 2023 года Председатель Верховного Суда и адвокат были уличены в получении второго транша неправомерной выгоды – 450 тыс. долл. США.

