У гімназії на Печерську стався конфлікт між батьками та директоркою через шорти – втрутилася поліція

У закладі освіти Печерського району Києва стався конфлікт. Раніше у мережі з’явилася інформація, що деяких учнів гімназії №109 імені Тараса Шевченка не пустили на уроки через зовнішній вигляд. Директорка, за словами очевидців, не впускала дітей, якщо вони були вдягнені у капрі, які називала шортами.

У поліції повідомили, що батьки звернулися до правоохоронців – заявники стверджували, що директорка не пускала дітей до школи. Відтак, вони написали заяви, які було передано до Печерського управління поліції. Нині правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтвердила, що отримала два звернення щодо недопуску учнів до гімназії.

«Хочу зазначити, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога є незаконною», — наголосила Лещик.

