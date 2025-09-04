В гимназии на Печерске произошел конфликт между родителями и директором из-за шорт – вмешалась полиция

Родители детей обратились к правоохранителям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В учебном заведении Печерского района Киева произошел конфликт. Ранее в сети появилась информация, что некоторых учеников гимназии №109 имени Тараса Шевченко не пустили на уроки из-за внешнего вида. Директор, по словам очевидцев, не впускала детей, если они были одеты в капри, которые называла шортами.

В полиции сообщили, что родители обратились к правоохранителям – заявители утверждали, что директор не пускала детей в школу. Впоследствии они написали заявления, которые были переданы в Печерское управление полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подтвердила, что получила два обращения относительно недопуска учеников в гимназию.

«Хочу отметить, что ни устав, ни положение о школьной форме не имеют большей силы, чем закон. Ни одним нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование является незаконным», — подчеркнула Лещик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.