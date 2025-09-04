Практика судів
  1. В Україні

Учасники Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети — уряд Британії

16:04, 4 вересня 2025
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав оголошення партнерів Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності.
Учасники Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети — уряд Британії
Фото: unian.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни-учасники Коаліції охочих висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності. Про це повідомив офіційний сайт уряду Великої Британії.

У заяві зазначили, що до саміту «коаліції охочих» 4 вересня віртуально долучився прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Прем'єр-міністр привітав оголошення партнерів «Коаліції охочих» про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого посилення оборонних запасів країни», — йдеться в повідомленні.

Кір Стармер також подякував військовим планувальникам та начальникам штабів оборони за їх постійну та оперативну роботу щодо забезпечення можливості розгортання сил у разі припинення вогню.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала основні завдання засідання Коаліції охочих, серед яких — перетворення України на «сталевого дикобраза».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео