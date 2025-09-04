Учасники Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети — уряд Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав оголошення партнерів Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності.

Країни-учасники Коаліції охочих висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності. Про це повідомив офіційний сайт уряду Великої Британії.

У заяві зазначили, що до саміту «коаліції охочих» 4 вересня віртуально долучився прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Прем'єр-міністр привітав оголошення партнерів «Коаліції охочих» про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого посилення оборонних запасів країни», — йдеться в повідомленні.

Кір Стармер також подякував військовим планувальникам та начальникам штабів оборони за їх постійну та оперативну роботу щодо забезпечення можливості розгортання сил у разі припинення вогню.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала основні завдання засідання Коаліції охочих, серед яких — перетворення України на «сталевого дикобраза».

