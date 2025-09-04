Участники Коалиции желающих готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты — правительство Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал заявление партнеров Коалиции желающих о поставках Украине ракет большой дальности.

Фото: unian.net

Страны-участницы Коалиции желающих выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом сообщил официальный сайт правительства Великобритании.

В заявлении отмечено, что к саммиту «Коалиции желающих» 4 сентября виртуально присоединился премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Премьер-министр приветствовал заявление партнеров «Коалиции желающих» о поставках Украине ракет большой дальности для дальнейшего усиления оборонных запасов страны», — говорится в сообщении.

Кир Стармер также поблагодарил военных планировщиков и начальников штабов обороны за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей Коалиции желающих назвала основные задачи заседания, среди которых — превращение Украины в «стального дикобраза».

