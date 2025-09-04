На Житомирщині хірургу оголосили підозру через смерть пацієнта після операції

Лікар без належних обстежень провів складну операцію, після якої стан 68-річного пацієнта різко погіршився і він помер.

На Житомирщині хірургу повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 68-річного пацієнта. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, чоловік звернувся до медзакладу у травні 2023 року. Результати обстеження та біопсії свідчили про можливе онкологічне захворювання, однак лікар не скерував його до профільного спеціаліста та не призначив додаткової діагностики. Замість цього він самостійно провів складне оперативне втручання.

Після операції стан пацієнта різко погіршився. У нього виникли внутрішні кровотечі, які потребували кількох невідкладних операцій. Попри зусилля медиків, у липні 2023 року чоловік помер.

Судово-медична експертиза встановила, що операція була необґрунтованою, а своєчасне проведення додаткових досліджень і консультація вузькопрофільного спеціаліста могли б запобігти ускладненням і смерті пацієнта.

Слідчі повідомили лікарю про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до двох років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи провадити медичну діяльність строком до п’яти років.

