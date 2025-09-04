Практика судов
  1. В Украине

В Житомирской области хирургу объявили подозрение из-за смерти пациента после операции

20:02, 4 сентября 2025
Врач без надлежащих обследований провел сложную операцию, после которой состояние 68-летнего пациента резко ухудшилось и умер.
В Житомирской области хирургу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 68-летнего пациента. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, мужчина обратился в медучреждение в мае 2023 года. Результаты обследования и биопсии указывали на возможное онкологическое заболевание, однако врач не направил его к профильному специалисту и не назначил дополнительной диагностики. Вместо этого он самостоятельно провел сложное оперативное вмешательство.

После операции состояние пациента резко ухудшилось. У него возникли внутренние кровотечения, которые потребовали нескольких неотложных операций. Несмотря на усилия медиков, в июле 2023 года мужчина умер.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что операция была необоснованной, а своевременное проведение дополнительных исследований и консультация узкопрофильного специалиста могли бы предотвратить осложнения и смерть пациента.

Следователи сообщили врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до двух лет, с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью сроком до пяти лет.

Национальная полиция полиция Житомир

