Практика судів
  1. В Україні

Нацгвардієць, який розстріляв поліцейських і двох жінок у Лимані, отримав довічний термін

16:52, 4 вересня 2025
До довічного ув’язнення засуджено військовослужбовця, який розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині.
Нацгвардієць, який розстріляв поліцейських і двох жінок у Лимані, отримав довічний термін
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у вбивстві чотирьох людей у місті Лиман Донецької області та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце направили інший наряд.

Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

Злочинця затримали по гарячих слідах.

Слідчі зібрали вичерпну доказову базу, у том у числі провели понад 20 судових експертиз.

Працівники ДБР з’ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти.

Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство Нацгвардія вирок ДБР військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео