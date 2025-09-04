Нацгвардієць, який розстріляв поліцейських і двох жінок у Лимані, отримав довічний термін

До довічного ув’язнення засуджено військовослужбовця, який розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині.

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у вбивстві чотирьох людей у місті Лиман Донецької області та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце направили інший наряд.

Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

Злочинця затримали по гарячих слідах.

Слідчі зібрали вичерпну доказову базу, у том у числі провели понад 20 судових експертиз.

Працівники ДБР з’ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти.

Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

