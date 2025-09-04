Практика судов
  1. В Украине

Нацгвардиец, расстрелявший полицейских и двух женщин в Лимане, получил пожизненный срок

16:52, 4 сентября 2025
К пожизненному заключению приговорен военнослужащий, расстрелявший полицейских и двух женщин в Донецкой области.
Нацгвардиец, расстрелявший полицейских и двух женщин в Лимане, получил пожизненный срок
Иллюстративное фото из открытых источников
Индустриальный районный суд Днепра признал виновным военнослужащего Нацгвардии в убийстве четырех человек в городе Лиман Донецкой области и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что в конце января 2024 года жительница Лимана сообщила в полицию о конфликте с военным, который проник во двор ее дома, стучал в окна и пытался попасть внутрь.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа. Впоследствии правоохранители перестали выходить на связь, и на место направили другой наряд.

Полицейские обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери.

Преступника задержали по горячим следам.

Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, в том числе провели более 20 судебных экспертиз.

Сотрудники ГБР выяснили, что между военным и местной жительницей периодически возникали конфликты.

Когда приехала следственно-оперативная группа, фигурант расстрелял полицейских, завладел их табельным оружием, а затем убил женщину и ее мать, которые стали свидетелями преступления.

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух лиц, убийстве с целью скрыть другое преступление, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

убийство Нацгвардия приговор ГБР военнослужащие

  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді