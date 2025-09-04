На Волині чоловік вибив пістолет з рук працівника ТЦК та відкрив вогонь у бік групи оповіщення

На Волині чоловіки напали на працівників ТЦК під час перевірки документів.

У селі Боратин Луцького району Волинської області 4 вересня чоловіки напали на працівників ТЦК під час перевірки документів. Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК.

Зазначається, що працівники ТЦК виявили чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи. Під час спроби перевірки документів ці особи почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК.

«З метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільна особа вибила пістолет з рук військового і підхопивши його з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення.

До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій», - заявили в ТЦК

Внаслідок нападу постраждав один військовослужбовець ТЦК. Попередньо, у нього перелом руки.

У ТЦК додали, що фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.

