На Волыни мужчина выбил пистолет из рук сотрудника ТЦК и открыл огонь в сторону группы оповещения

На Волыни мужчины напали на сотрудников ТЦК во время проверки документов.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Боратин Луцкого района Волынской области 4 сентября мужчины напали на работников ТЦК при проверке документов. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК.

Отмечается, что сотрудники ТЦК обнаружили четырех мужчин, которые двигались по одной из улиц, у которых было решено проверить военно-учетные документы. Двое из них попытались убежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании. Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы. Во время попытки проверки документов эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК.

«С целью прекращения неправомерных действий со стороны гражданских лиц один из военнослужащих попытался произвести предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако гражданское лицо выбило пистолет из рук военного и, подняв его с пола, открыло огонь в сторону группы оповещения.

К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий», — заявили в ТЦК.

В результате нападения пострадал один военнослужащий ТЦК. Предварительно, у него перелом руки.

В ТЦК добавили, что фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.