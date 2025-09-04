Практика судів
У Мін’юсті обговорили виконання антикорупційних заходів у рамках Дорожньої карти з питань верховенства права

17:10, 4 вересня 2025
Відбулося засідання представників органів державної влади щодо виконання заходів блоку «ІІ. Боротьба з корупцією» Дорожньої карти з питань верховенства права.
Фото: minjust.gov.ua
У Міністерстві юстиції України під головуванням заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак 3 вересня відбулося організаційне засідання представників органів державної влади щодо виконання заходів блоку «ІІ. Боротьба з корупцією» Дорожньої карти з питань верховенства права. Про це повідомив офіційний сайт Мін’юсту.

На засіданні Заступник Міністра представила порядок взаємодії між учасниками процесу виконання заходів Дорожньої карти і наголосила, щоб держоргани якомога оперативніше ідентифікували потреби у підтримці з боку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

Окрім того, присутні обговорили результати перших звітувань Дорожньої карти. Особливу увагу приділили заходам зі строком виконання у 2025 році, які потребують підтримки у виконанні.

«Кожен із нас зацікавлений в успішному виконанні Дорожньої карти з питань верховенства права. Наша ефективність – у синергії кожного органу державної влади. І особливу увагу слід зараз приділити тим заходам, які повинні бути виконані до кінця 2025 року», – зазначила Людмила Сугак.

Вона також наголосила, що необхідно звітувати якомога детальніше, зазначаючи інформацію про дії з виконання заходів, які вживалися саме у 2025 році, або які заплановано вжити найближчим часом. Це допоможе мінімізувати ймовірність додаткових уточнень з боку Європейської Комісії. Крім того, важливо продемонструвати Європейській стороні ефективну міжвідомчу співпрацю між спеціалізованими антикорупційними органами та іншими відповідними установами, що є одним із ключових показників ефективної боротьби з корупцією.

Фото: minjust.gov.ua

мінюст

