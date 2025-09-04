Практика судов
В Минюсте обсудили выполнение антикоррупционных мер в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права

17:10, 4 сентября 2025
Состоялось заседание представителей органов государственной власти относительно выполнения мероприятий блока «II. Борьба с коррупцией» Дорожной карты по вопросам верховенства права.
Фото: minjust.gov.ua
В Министерстве юстиции Украины под председательством заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилы Сугак 3 сентября состоялось организационное заседание представителей органов государственной власти по выполнению мероприятий блока «II. Борьба с коррупцией» Дорожной карты по вопросам верховенства права. Об этом сообщил официальный сайт Минюста.

На заседании заместитель Министра представила порядок взаимодействия между участниками процесса выполнения мероприятий Дорожной карты и подчеркнула, что госорганы должны как можно оперативнее идентифицировать потребности в поддержке со стороны проектов (программ) международной технической помощи.

Кроме того, присутствующие обсудили результаты первых отчетов Дорожной карты. Особое внимание уделили мероприятиям со сроком выполнения в 2025 году, которые нуждаются в поддержке при реализации.

«Каждый из нас заинтересован в успешном выполнении Дорожной карты по вопросам верховенства права. Наша эффективность — в синергии каждого органа государственной власти. И особое внимание сейчас следует уделить тем мероприятиям, которые должны быть выполнены до конца 2025 года», — отметила Людмила Сугак.

Она также подчеркнула, что необходимо отчитываться как можно более детально, указывая информацию о действиях по выполнению мероприятий, которые предпринимались именно в 2025 году, либо которые запланированы в ближайшее время. Это поможет минимизировать вероятность дополнительных уточнений со стороны Европейской Комиссии. Кроме того, важно продемонстрировать Европейской стороне эффективное межведомственное сотрудничество между специализированными антикоррупционными органами и другими соответствующими учреждениями, что является одним из ключевых показателей эффективной борьбы с коррупцией.

Фото: minjust.gov.ua

минюст

