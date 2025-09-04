На Рівненщині чоловік викликав поліцію, та заявив, що в нього вкрали наркотики

Громадянин вирішив таким чином «пожартувати».

У селі Смига Дубенського району чоловік викликав патрульних і повідомив про нібито крадіжку наркотичних речовин. Згодом з’ясувалося, що це був жарт. Про це повідомляє патрульна поліція Рівненщини.

Так, правоохоронці отримали виклик про те, що чоловік потребує невідкладної допомоги.

Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку наркотичних речовин.

Однак заявник просто вигадав історію, чим фактично відволік правоохоронців від виконання важливих завдань.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інспектори склали на чоловіка протокол за ст. 183 КУпАП. Сума штрафу варіюється від 850 до 3400 грн.

Поліцейські нагадали: кожен неправдивий виклик забирає час у екстрених служб, а у цей момент хтось може справді потребувати їхньої допомоги.

