Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области мужчина вызвал полицию и заявил, что у него украли наркотики

23:31, 4 сентября 2025
Гражданин решил таким образом «пошутить».
В селе Смыга Дубенского района мужчина вызвал патрульных и сообщил о якобы краже наркотических веществ. Позднее выяснилось, что это была шутка. Об этом сообщает патрульная полиция Ровенщины.

Так, правоохранители получили вызов о том, что мужчина нуждается в неотложной помощи.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что мужчина сообщил о краже наркотических веществ.

Однако заявитель просто выдумал историю, чем фактически отвлек правоохранителей от выполнения важных задач.

За заведомо ложный вызов специальных служб инспекторы составили на мужчину протокол по ст. 183 КУоАП. Сумма штрафа варьируется от 850 до 3400 грн.

Полицейские напомнили: каждый ложный вызов отнимает время у экстренных служб, а в этот момент кто-то может действительно нуждаться в их помощи.

