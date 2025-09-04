Практика судів
Зеленський і Трамп обговорили стратегію тиску на Росію

17:59, 4 вересня 2025
Трамп і Зеленський обговорили посилення тиску на РФ, щоб змусити її до припинення війни.
Зеленський і Трамп обговорили стратегію тиску на Росію
Фото: rbc.ua
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели переговори з президентом США Дональдом Трампом, під час яких обговорювалися шляхи посилення тиску на Росію для припинення війни. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

«Ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів», – наголосив Зеленський.

