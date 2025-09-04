Зеленский и Трамп обсудили стратегию давления на Россию

Трамп и Зеленский обсудили усиление давления на РФ, чтобы заставить ее прекратить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждались пути усиления давления на Россию для прекращения войны. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, подробный, о том, как подтолкнуть ситуацию к миру. Мы обсудили различные варианты, самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в частности экономическими, заставить прекратить войну. Ключ к миру – лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов», – подчеркнул Зеленский.

