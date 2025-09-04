Європейські лідери домовилися про розміщення військ в Україні, – Зеленський

Коаліція рішучих визначила приблизну кількість солдатів для підтримки України.

Під час зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі європейські лідери досягли домовленості щодо розміщення своїх військ на території України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту.

«Ми домовилися, що буде присутність (іноземних військ в Україні - ред.). Я поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилися», – зазначив Зеленський.

За словами Президента, присутність іноземних військ планується в різних форматах – у повітряному, морському та наземному просторах, що забезпечить комплексну підтримку України.

