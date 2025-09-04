Европейские лидеры договорились о размещении войск в Украине, – Зеленский

Коалиция решительных определила примерное количество солдат для поддержки Украины.

Во время встречи «коалиции решительных» в Париже европейские лидеры достигли договоренности о размещении своих войск на территории Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита.

«Мы договорились, что будет присутствие (иностранных войск в Украине – ред.). Я пока не готов говорить о количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерное количество тех, кто уже согласился», - отметил Зеленский.

По словам Президента, присутствие иностранных войск планируется в различных форматах - в воздушном, морском и наземном пространствах, что обеспечит комплексную поддержку Украины.

