МОЗ і «Медичні закупівлі України» розпочнуть закупівлі медвиробів на 300 млн грн

Нові централізовані закупівлі забезпечать безоплатне стентування для українців.

Міністерство охорони здоров’я України спільно з державним підприємством «Медичні закупівлі України» планують розпочати закупівлі медичних виробів на суму приблизно 300 мільйонів гривень уже в 2025 році. Закупівлі стартують після визначення потреб закладів охорони здоров’я та затвердження відповідних обсягів МОЗ. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Що передбачають зміни?

Нововведення включають:

розширення централізованих закупівель на 14 видів медичних виробів для планового стентування;

здійснення закупівель за єдиними технічними вимогами через ДП «Медичні закупівлі України»;

забезпечення безоплатного стентування для пацієнтів із хронічними коронарними синдромами в рамках Програми медичних гарантій.

Ці зміни дозволять лікарням отримувати якісні медичні вироби за нижчими цінами завдяки великим партіям і прозорим процедурам закупівель. Пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями зможуть проходити планове стентування безкоштовно в межах державної програми.

Які медичні вироби включено до переліку?

До списку увійшли:

стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування стандартних уражень;

стент-система коронарна з лікувальним покриттям для множинних уражень;

стент-система коронарна з лікувальним покриттям для складних і кальцинованих уражень;

коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень;

коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень;

коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій;

коронарний провідник для реканалізації оклюзій;

коронарний провідник для стандартних ситуацій;

направляючий катетер;

інтродюсер;

коронарний мікрокатетер;

коронарний ріжучий балон-катетер;

балонний катетер з лікувальним покриттям;

подовжувач провідникового катетера.

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності та інвалідизації в Україні, відповідаючи за понад 60% усіх летальних випадків. Особливо значущими є ішемічна хвороба серця та її ускладнення, зокрема хронічні коронарні синдроми.

Для раннього виявлення проблем МОЗ анонсувало запуск Національного чекапу з 1 січня 2026 року. Ця програма передбачає щорічні безоплатні профілактичні обстеження для українців віком від 40 років, спрямовані на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів. Фінансування програми повністю забезпечуватиме держава, а обстеження можна буде пройти в будь-якому закладі охорони здоров’я за вибором громадянина.

