МОЗ і «Медичні закупівлі України» розпочнуть закупівлі медвиробів на 300 млн грн

Міністерство охорони здоров’я України спільно з державним підприємством «Медичні закупівлі України» планують розпочати закупівлі медичних виробів на суму приблизно 300 мільйонів гривень уже в 2025 році. Закупівлі стартують після визначення потреб закладів охорони здоров’я та затвердження відповідних обсягів МОЗ. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Що передбачають зміни?
Нововведення включають:
Ці зміни дозволять лікарням отримувати якісні медичні вироби за нижчими цінами завдяки великим партіям і прозорим процедурам закупівель. Пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями зможуть проходити планове стентування безкоштовно в межах державної програми.
Які медичні вироби включено до переліку?
До списку увійшли:
Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності та інвалідизації в Україні, відповідаючи за понад 60% усіх летальних випадків. Особливо значущими є ішемічна хвороба серця та її ускладнення, зокрема хронічні коронарні синдроми.
Для раннього виявлення проблем МОЗ анонсувало запуск Національного чекапу з 1 січня 2026 року. Ця програма передбачає щорічні безоплатні профілактичні обстеження для українців віком від 40 років, спрямовані на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів. Фінансування програми повністю забезпечуватиме держава, а обстеження можна буде пройти в будь-якому закладі охорони здоров’я за вибором громадянина.
