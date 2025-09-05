Практика судів
МОЗ і «Медичні закупівлі України» розпочнуть закупівлі медвиробів на 300 млн грн

11:16, 5 вересня 2025
Нові централізовані закупівлі забезпечать безоплатне стентування для українців.
Міністерство охорони здоров’я України спільно з державним підприємством «Медичні закупівлі України» планують розпочати закупівлі медичних виробів на суму приблизно 300 мільйонів гривень уже в 2025 році. Закупівлі стартують після визначення потреб закладів охорони здоров’я та затвердження відповідних обсягів МОЗ. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Що передбачають зміни?

Нововведення включають:

  • розширення централізованих закупівель на 14 видів медичних виробів для планового стентування;
  • здійснення закупівель за єдиними технічними вимогами через ДП «Медичні закупівлі України»;
  • забезпечення безоплатного стентування для пацієнтів із хронічними коронарними синдромами в рамках Програми медичних гарантій.

Ці зміни дозволять лікарням отримувати якісні медичні вироби за нижчими цінами завдяки великим партіям і прозорим процедурам закупівель. Пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями зможуть проходити планове стентування безкоштовно в межах державної програми.

Які медичні вироби включено до переліку?

До списку увійшли:

  • стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування стандартних уражень;
  • стент-система коронарна з лікувальним покриттям для множинних уражень;
  • стент-система коронарна з лікувальним покриттям для складних і кальцинованих уражень;
  • коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень;
  • коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень;
  • коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій;
  • коронарний провідник для реканалізації оклюзій;
  • коронарний провідник для стандартних ситуацій;
  • направляючий катетер;
  • інтродюсер;
  • коронарний мікрокатетер;
  • коронарний ріжучий балон-катетер;
  • балонний катетер з лікувальним покриттям;
  • подовжувач провідникового катетера.

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності та інвалідизації в Україні, відповідаючи за понад 60% усіх летальних випадків. Особливо значущими є ішемічна хвороба серця та її ускладнення, зокрема хронічні коронарні синдроми.

Для раннього виявлення проблем МОЗ анонсувало запуск Національного чекапу з 1 січня 2026 року. Ця програма передбачає щорічні безоплатні профілактичні обстеження для українців віком від 40 років, спрямовані на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів. Фінансування програми повністю забезпечуватиме держава, а обстеження можна буде пройти в будь-якому закладі охорони здоров’я за вибором громадянина.

