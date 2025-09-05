Минздрав и «Медицинские закупки Украины» начнут закупки медпродукции на 300 млн грн

Министерство здравоохранения Украины совместно с государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» планируют начать закупки медицинских изделий на сумму около 300 миллионов гривен уже в 2025 году. Закупки начнутся после определения потребностей учреждений здравоохранения и утверждения соответствующих объемов Минздравом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Что предусматривают изменения?
Нововведения включают:
Эти изменения позволят больницам получать качественные медицинские изделия по более низким ценам благодаря крупным партиям и прозрачным процедурам закупок. Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут проходить плановое стентирование бесплатно в рамках государственной программы.
Какие медицинские изделия включены в перечень?
В список вошли:
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности и инвалидизации в Украине, отвечая за более 60% всех летальных случаев. Особенно значимыми являются ишемическая болезнь сердца и ее осложнения, в частности хронические коронарные синдромы.
Для раннего выявления проблем Минздрав анонсировал запуск Национального чекапа с 1 января 2026 года. Эта программа предусматривает ежегодные бесплатные профилактические обследования для украинцев в возрасте от 40 лет, направленные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психических расстройств. Финансирование программы полностью будет обеспечивать государство, а обследование можно будет пройти в любом учреждении здравоохранения по выбору гражданина.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.