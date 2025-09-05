Практика судов
Минздрав и «Медицинские закупки Украины» начнут закупки медпродукции на 300 млн грн

11:16, 5 сентября 2025
Новые централизованные закупки обеспечат бесплатное стентирование для украинцев.
Минздрав и «Медицинские закупки Украины» начнут закупки медпродукции на 300 млн грн
Министерство здравоохранения Украины совместно с государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» планируют начать закупки медицинских изделий на сумму около 300 миллионов гривен уже в 2025 году. Закупки начнутся после определения потребностей учреждений здравоохранения и утверждения соответствующих объемов Минздравом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Что предусматривают изменения?

Нововведения включают:

  • расширение централизованных закупок на 14 видов медицинских изделий для планового стентирования;
  • осуществление закупок по единым техническим требованиям через ГП «Медицинские закупки Украины»;
  • обеспечение бесплатного стентирования для пациентов с хроническими коронарными синдромами в рамках Программы медицинских гарантий.

Эти изменения позволят больницам получать качественные медицинские изделия по более низким ценам благодаря крупным партиям и прозрачным процедурам закупок. Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут проходить плановое стентирование бесплатно в рамках государственной программы.

Какие медицинские изделия включены в перечень?

В список вошли:

  • стент-система коронарная с лечебным покрытием для лечения стандартных поражений;
  • стент-система коронарная с лечебным покрытием для множественных поражений;
  • стент-система коронарная с лечебным покрытием для сложных и кальцинированных поражений;
  • коронарный баллон-катетер для предилляции стандартных поражений;
  • коронарный баллон-катетер для постдилляции стандартных поражений;
  • коронарный проводник для сложных поражений извилистых артерий;
  • коронарный проводник для реканализации окклюзий;
  • коронарный проводник для стандартных ситуаций;
  • направляющий катетер;
  • интродюсер;
  • коронарный микрокатетер;
  • коронарный режущий баллон-катетер;
  • баллонный катетер с лечебным покрытием;
  • удлинитель проводникового катетера.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности и инвалидизации в Украине, отвечая за более 60% всех летальных случаев. Особенно значимыми являются ишемическая болезнь сердца и ее осложнения, в частности хронические коронарные синдромы.

Для раннего выявления проблем Минздрав анонсировал запуск Национального чекапа с 1 января 2026 года. Эта программа предусматривает ежегодные бесплатные профилактические обследования для украинцев в возрасте от 40 лет, направленные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психических расстройств. Финансирование программы полностью будет обеспечивать государство, а обследование можно будет пройти в любом учреждении здравоохранения по выбору гражданина.

