У МОЗ пояснили, як встановлюють інвалідність для людей після полону

11:52, 5 вересня 2025
Українцям нагадали, як встановлюють інвалідність для цивільних і військових після полону.
Фото: МОУ
У новій системі оцінювання повсякденного функціонування встановлення інвалідності для людей, які пережили полон, відбувається з урахуванням їхнього досвіду та завданих наслідків для здоров’я. Про це нагадало Міністерство охорони здоров'я України.

Правові підстави для встановлення інвалідності визначені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи встановлення інвалідності та впровадження оцінювання повсякденного функціонування людини» та постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1338.

У цих документах закріплено підхід: оцінювання проводиться з урахуванням реального впливу обставин на здоров’я та життя людини. Для тих, хто пережив полон, визначені окремі маршрути — для цивільних і для військових.

Маршрут цивільної людини після полону

Крок 1. Звернення до Комісії при Мінрозвитку

Людина звертається до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.

Крок 2. Електронне направлення на оцінювання

Лікуючий лікар відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

Крок 3. Рішення експертної команди

Експертна команда аналізує медичну документацію, оцінює шкоду, завдану здоров’ю, та її вплив на повсякденне життя людини. На підставі цього ухвалюється рішення про встановлення інвалідності та формується індивідуальна програма реабілітації, яка включає рекомендації щодо медичних виробів, допоміжних засобів і соціальних послуг.

Причина інвалідності: «позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України».

Маршрут військовослужбовця після полону

Крок 1. Після звільнення з полону

Військовослужбовець проходить первинне лікування та реабілітацію.

Крок 2. Внесення до Єдиного реєстру звільнених з полону

Особа потрапляє до спеціального реєстру військових, звільнених з полону.

Крок 3. Проходження ВЛК

Після лікування і зібрання документів військовослужбовець обов’язково проходить військово-лікарську комісію. ВЛК розглядає стан здоров’я, враховує факт полону як продовження виконання бойового завдання (за відсутності добровільної здачі) і визначає зв’язок поранень, травм чи захворювань із «захистом Батьківщини». Для цього використовуються документи, зокрема: довідка про обставини травми (форма № 5), довідка № 55 про перебування в полоні, свідоцтво про хворобу або інші медичні матеріали.

Крок 4. Електронне направлення на оцінювання

Голова ВЛК або лікуючий лікар, відповідно до визначених Критеріїв, формує електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

Крок 5. Оцінювання експертною командою

Експертна команда комплексно розглядає стан здоров’я, визначає обмеження у життєдіяльності та ухвалює рішення щодо:

встановлення інвалідності, або

визначення відсотка втрати працездатності.

Крок 6. Рішення і рекомендації

За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. У разі встановлення інвалідності додається індивідуальна програма реабілітації з визначенням потреб у медичних виробах, допоміжних засобах та соціальних послугах.

Причина інвалідності для військовослужбовців: «пов’язана із захистом Батьківщини». Факт перебування в полоні враховується в межах цієї підстави.

Після встановлення інвалідності

Людина, якій встановлено інвалідність, може скористатися державними програмами підтримки. Зокрема:

  • отримати допоміжні засоби реабілітації через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю;
  • оформити пенсію або соціальну допомогу через Пенсійний фонд України чи органи соціального захисту;
  • пройти безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо така потреба визначена експертною командою.

Окремо слід зазначити:

Після проходження оцінювання та встановлення інвалідності людина — як військовослужбовець, так і цивільна особа, яка зазнала ушкоджень здоров’я внаслідок збройної агресії проти України, може також оформити статус «особа з інвалідністю внаслідок війни» відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Це надає право на додаткові пільги та гарантії.

МОЗ полон інвалідність

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

