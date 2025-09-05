В Минздраве объяснили, как устанавливают инвалидность для людей после плена

Украинцам напомнили, как устанавливают инвалидность для гражданских и военных после плена.

В новой системе оценки повседневного функционирования установление инвалидности для людей, переживших плен, происходит с учетом их опыта и нанесенных последствий для здоровья. Об этом напомнило Министерство здравоохранения Украины.

Правовые основания для установления инвалидности определены Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования системы установления инвалидности и внедрения оценки повседневного функционирования человека» и постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 года № 1338.

В этих документах закреплен подход: оценка проводится с учетом реального влияния обстоятельств на здоровье и жизнь человека. Для тех, кто пережил плен, определены отдельные маршруты — для гражданских и для военных.

Маршрут гражданского лица после плена

Шаг 1. Обращение в Комиссию при Минразвития

Человек обращается в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины. В случае положительного решения данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, а также выдается соответствующий документ.

Шаг 2. Электронное направление на оценку

Лечащий врач в соответствии с определенными Критериями формирует электронное направление на оценку повседневного функционирования.

Шаг 3. Решение экспертной команды

Экспертная команда анализирует медицинскую документацию, оценивает ущерб, нанесенный здоровью, и его влияние на повседневную жизнь человека. На основании этого принимается решение об установлении инвалидности и формируется индивидуальная программа реабилитации, которая включает рекомендации относительно медицинских изделий, вспомогательных средств и социальных услуг.

Причина инвалидности: «лишение личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины».

Маршрут военнослужащего после плена

Шаг 1. После освобождения из плена

Военнослужащий проходит первичное лечение и реабилитацию.

Шаг 2. Внесение в Единый реестр освобожденных из плена

Лицо попадает в специальный реестр военных, освобожденных из плена.

Шаг 3. Прохождение ВЛК

После лечения и сбора документов военнослужащий обязательно проходит военно-врачебную комиссию. ВЛК рассматривает состояние здоровья, учитывает факт плена как продолжение выполнения боевого задания (при отсутствии добровольной сдачи) и определяет связь ранений, травм или заболеваний с «защитой Родины». Для этого используются документы, в частности: справка об обстоятельствах травмы (форма № 5), справка № 55 о пребывании в плену, свидетельство о болезни или другие медицинские материалы.

Шаг 4. Электронное направление на оценку

Председатель ВЛК или лечащий врач, в соответствии с определенными Критериями, формирует электронное направление на оценку повседневного функционирования.

Шаг 5. Оценка экспертной командой

Экспертная команда комплексно рассматривает состояние здоровья, определяет ограничения в жизнедеятельности и принимает решение относительно:

установления инвалидности, или

определения процента утраты трудоспособности.

Шаг 6. Решение и рекомендации

По результатам оценки человек получает выписку из решения экспертной команды. В случае установления инвалидности добавляется индивидуальная программа реабилитации с определением потребностей в медицинских изделиях, вспомогательных средствах и социальных услугах.

Причина инвалидности для военнослужащих: «связана с защитой Родины». Факт пребывания в плену учитывается в рамках этого основания.

После установления инвалидности

Человек, которому установлена инвалидность, может воспользоваться государственными программами поддержки. В частности:

получить вспомогательные средства реабилитации через Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью;

оформить пенсию или социальную помощь через Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты;

пройти бесплатное санаторно-курортное лечение, если такая необходимость определена экспертной командой.

Отдельно следует отметить:

После прохождения оценки и установления инвалидности человек — как военнослужащий, так и гражданское лицо, получившее повреждения здоровья вследствие вооруженной агрессии против Украины, может также оформить статус «лицо с инвалидностью вследствие войны» в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». Это дает право на дополнительные льготы и гарантии.

