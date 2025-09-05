Практика судів
У Києві судитимуть жінку, яка під виглядом адвоката виманила 70000 гривень у двох громадян

20:28, 5 вересня 2025
Псевдоадвокатка пропонувала «клієнтам» юридичні послуги, але після отримання коштів зникала.
У Києві судитимуть 37-річну мешканку столиці, яка пропонувала через оголошення у Інтернеті послуги адвоката, хоча насправді ним не являлась.

В ході слідства встановлено, що до «юристки» за адвокатською допомогою звернулися двоє чоловіків, один з приводу розподілу майна після розірвання шлюбу, а інший щодо оформлення земельної ділянки.

«Тож, видаючи себе за адвоката, жінка зустрілася із клієнтами, вислухала їхні питання та пообіцяла надати правову допомогу, однак після того, як отримає оплату за роботу наперед», - заявили у поліції.

Зазначається, що від одного з клієнтів зловмисниця вимагала 50 000 гривень, а від іншого 20 000. Після того, як жінка отримала ці кошти – вона припинила виходити на зв’язок.

Правоохоронці встановили, що фігурантка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та підробки документів.

Тепер зловмисниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Національна поліція шахрай

