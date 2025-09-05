В Киеве будут судить женщину, которая под видом адвоката выманила 70000 гривен у двух граждан

Псевдоадвокат предлагала «клиентам» юридические услуги, но после получения денег исчезала.

В Киеве будут судить 37-летнюю жительницу столицы, которая предлагала через объявления в Интернете услуги адвоката, хотя на самом деле им не являлась.

В ходе следствия установлено, что к «юристке» за адвокатской помощью обратились двое мужчин: один по поводу раздела имущества после расторжения брака, а другой — относительно оформления земельного участка.

«Так, выдавая себя за адвоката, женщина встретилась с клиентами, выслушала их вопросы и пообещала предоставить правовую помощь, однако только после того, как получит оплату за работу заранее», — заявили в полиции.

Отмечается, что от одного из клиентов злоумышленница требовала 50 000 гривен, а от другого — 20 000. После того как женщина получила эти деньги, она перестала выходить на связь.

Правоохранители установили, что фигурантка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и подделку документов.

Теперь злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.

