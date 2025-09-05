Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині командирку роти підозрюють у вимаганні грошей від військових за «прогули»

13:03, 5 вересня 2025
Жінка налагодила схему отримання хабарів за звільнення підлеглих від служби.
На Вінниччині повідомлено про підозру командиру роти забезпечення однієї з військових частин, яка вимагала від підлеглих гроші за «прогули». Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 38-річна командирка роти військової частини налагодила схему збагачення за безперешкодне увільнення військовослужбовцями від виконання ними обов’язків.

Жінка виписувала документ про звільнення на домовлену кількість днів та відпускала підлеглих за межі військової частини.

Так, за дозвіл військовослужбовцям виїхати за межі військової частини без законних на те підстав, посадовиця отримувала гроші на особисту банківську картку та готівкою. 

Правоохоронці затримали фігурантку після одержання неправомірної вигоди на підконтрольний їй рахунок.

В ході проведення обшуків за місцем працевлаштування та мешкання службової особи, слідчі вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку, гроші та чорнові записи.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід та ухвалив відсторонення від займаної посади.

