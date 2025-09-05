Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области командира роты подозревают в требовании денег от военных за «прогулы»

13:03, 5 сентября 2025
Женщина наладила схему получения взяток за увольнение подчиненных от службы.
В Винницкой области командира роты подозревают в требовании денег от военных за «прогулы»
В Винницкой области сообщено о подозрении командиру роты обеспечения одной из воинских частей, которая требовала от подчиненных деньги за «прогулы». Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 38-летняя командир роты воинской части наладила схему обогащения за беспрепятственное освобождение военнослужащих от выполнения ими обязанностей.

Женщина выписывала документ об освобождении на согласованное количество дней и отпускала подчиненных за пределы воинской части.

Так, за разрешение военнослужащим выехать за пределы части без законных на то оснований должностное лицо получало деньги на личную банковскую карту и наличными.

Правоохранители задержали фигурантку после получения неправомерной выгоды на подконтрольный ей счет.

В ходе проведения обысков по месту работы и проживания служебного лица следователи изъяли мобильный телефон, компьютерную технику, деньги и черновые записи.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения и постановил отстранить ее от занимаемой должности.

 

взятка Винница военнослужащие военная служба

Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

