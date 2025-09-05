В Винницкой области командира роты подозревают в требовании денег от военных за «прогулы»

В Винницкой области сообщено о подозрении командиру роты обеспечения одной из воинских частей, которая требовала от подчиненных деньги за «прогулы». Об этом сообщает полиция региона.
Установлено, что 38-летняя командир роты воинской части наладила схему обогащения за беспрепятственное освобождение военнослужащих от выполнения ими обязанностей.
Женщина выписывала документ об освобождении на согласованное количество дней и отпускала подчиненных за пределы воинской части.
Так, за разрешение военнослужащим выехать за пределы части без законных на то оснований должностное лицо получало деньги на личную банковскую карту и наличными.
Правоохранители задержали фигурантку после получения неправомерной выгоды на подконтрольный ей счет.
В ходе проведения обысков по месту работы и проживания служебного лица следователи изъяли мобильный телефон, компьютерную технику, деньги и черновые записи.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения и постановил отстранить ее от занимаемой должности.
