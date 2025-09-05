Зеленський у розмові з Рютте заявив про необхідність прискорити роботу над гарантіями безпеки України

Зеленський та Рютте також обговорили шляхи тиску на Путіна.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО», – заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив про подальшу координацію заради реальної дипломатії.

«Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну», – підкреслив Президент і подякував усім, хто допомагає.

Нагдаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що 26 країн підтвердили готовність надати Україні гарантії безпеки, а наразі триває підготовка відповідних документів і визначення внесків кожної країни в безпеку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.