26 країн готові надати Україні гарантії безпеки – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції щодо РФ та гарантії безпеки від 26 держав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 26 країн підтвердили готовність надати Україні гарантії безпеки, а наразі триває підготовка відповідних документів і визначення внесків кожної країни в безпеку.

«Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім. У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків. Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки», – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що сьогоднішнє засідання «Коаліції охочих» зібрало рекордну кількість учасників за весь час її існування.

«Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти», – додав Зеленський.

