26 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности – Зеленский

19:31, 4 сентября 2025
Зеленский анонсировал новые санкции в отношении РФ и гарантии безопасности от 26 государств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 стран подтвердили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, а в настоящее время идет подготовка соответствующих документов и определение вкладов каждой страны в безопасность.

«Сильная украинская армия является и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия. Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет – как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом. У нас есть основы для плана – по силам, конкретным шагам. Готовим документы по гарантиям и определяем инвестиции в безопасность от каждой страны. Двадцать шесть стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности», – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что сегодняшнее заседание «Коалиции желающих» собрало рекордное количество участников за все время ее существования.

«Давление работает – ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией. Эту линию будем продолжать. Сегодня мы говорили о новых санкциях, а также о вторичных санкциях, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь», – добавил Зеленский.

