Зеленский в разговоре с Рютте заявил о необходимости ускорить работу над гарантиями безопасности Украины

Зеленский и Рютте также обсудили пути давления на Путина.

Фото: ukrinform.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО», – заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил о дальнейшей координации ради реальной дипломатии.

«Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну», – подчеркнул Президент и поблагодарил всех, кто помогает.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что 26 стран подтвердили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, а в настоящее время идет подготовка соответствующих документов и определение вкладов каждой страны в безопасность.

