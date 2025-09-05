OpenAI розробляє конкурента LinkedIn для пошуку ділових контактів та роботи

Нова платформа на основі ШІ стартує в середині 2026 року.

Компанія OpenAI, відома завдяки створенню популярного чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT, працює над новою платформою, яка стане конкурентом соціальної мережі LinkedIn від Microsoft, призначеної для пошуку та встановлення ділових контактів. Про це повідомило видання CNBC, передає Укрінформ.

Нова платформа, що отримала назву «Платформа вакансій OpenAI» (OpenAI Jobs Platform), використовуватиме штучний інтелект для підбору кваліфікованих кандидатів, які шукають роботу, та з’єднання їх із відповідними компаніями. «Ця платформа може скласти конкуренцію LinkedIn», – зазначили представники OpenAI.

Запуск платформи заплановано на середину 2026 року. У компанії сподіваються, що вона стане потужним інструментом на ринку професійних мереж.

Відносини між OpenAI та Microsoft є складними. Минулого року Microsoft у своїй щорічній звітності офіційно визнала OpenAI конкурентом у сфері пошукової та новинної реклами. Водночас Microsoft залишається найбільшим інвестором OpenAI, вклавши в стартап 535,6 мільярда гривень (еквівалент 13 мільярдів доларів США).

