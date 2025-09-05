OpenAI разрабатывает конкурента LinkedIn для поиска деловых контактов и работы

Новая платформа на основе ИИ стартует в середине 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI, известная благодаря созданию популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, работает над новой платформой, которая станет конкурентом социальной сети LinkedIn от Microsoft, предназначенной для поиска и установления деловых контактов. Об этом сообщило издание CNBC, передает Укринформ.

Новая платформа, получившая название «Платформа вакансий OpenAI» (OpenAI Jobs Platform), будет использовать искусственный интеллект для подбора квалифицированных кандидатов, ищущих работу, и соединения их с соответствующими компаниями. «Эта платформа может составить конкуренцию LinkedIn», — отметили представители OpenAI.

Запуск платформы запланирован на середину 2026 года. В компании надеются, что она станет мощным инструментом на рынке профессиональных сетей.

Отношения между OpenAI и Microsoft сложные. В прошлом году Microsoft в своей годовой отчетности официально признала OpenAI конкурентом в сфере поисковой и новостной рекламы. В то же время Microsoft остается крупнейшим инвестором OpenAI, вложив в стартап 535,6 миллиарда гривен (эквивалент 13 миллиардов долларов США).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.