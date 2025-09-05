Абітурієнти, які не склали НМТ, зможуть вступити на «нульовий курс» — Оксен Лісовий

«Нульовий курс» дозволить абітурієнтам пройти річне навчання, після чого скласти НМТ на загальних умовах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готують запровадження так званого «нульового курсу» для абітурієнтів, які з різних причин не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це заявив очільник МОН Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, відповідний проект постанови вже розроблений.

«Нульовий курс» передбачатиме можливість вступу без НМТ для тих, хто зазнав освітніх втрат, навчався за кордоном або мав інші обставини, що завадили скласти тест.

«Це вступ без НМТ на «нульовий курс», який дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на «нульовий курс» і провчити їх рік. Причому забрати їх не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, «зимовий вступ», «весняний вступ». Забирати всіх, але потім, після навчання на «нульовому курсі», вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів», — пояснив Лісовий.

Міністр підкреслив, що ректорська спільнота підтримує цю ідею.

Водночас він заявив, що не підтримує відкладення НМТ для абітурієнтів із прифронтових територій, проте виступає за підвищення регіонального коефіцієнта для місцевих вишів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.