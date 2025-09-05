Абитуриенты, которые не сдали НМТ, смогут поступить на «нулевой курс» — Оксен Лисовой

«Нулевой курс» позволит абитуриентам пройти годовое обучение, после чего сдать НМТ на общих условиях.

В Украине готовят введение так называемого «нулевого курса» для абитуриентов, которые по разным причинам не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, соответствующий проект постановления уже разработан.

«Нулевой курс» будет предусматривать возможность поступления без НМТ для тех, кто понес образовательные потери, учился за границей или имел другие обстоятельства, помешавшие сдать тест.

«Это поступление без НМТ на «нулевой курс», который позволит забрать детей, которые не сдали по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за границей, по каким-то другим причинам, на «нулевой курс» и обучить их год. Причем забирать их не только во время вступительной кампании, но и организовать другую вступительную кампанию, например, «зимний набор», «весенний набор». Принимать всех, но потом, после обучения на «нулевом курсе», вывести детей на НМТ, чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов», — пояснил Лисовой.

Министр подчеркнул, что ректорское сообщество поддерживает эту идею.

В то же время он заявил, что не поддерживает отсрочку НМТ для абитуриентов с прифронтовых территорий, однако выступает за повышение регионального коэффициента для местных вузов.

