Практика судів
  1. В Україні

В Україні стартувала обов’язкова базова загальновійськова підготовка для студентів – програма

14:16, 5 вересня 2025
БЗВП охопить 300 годин навчання та стане умовою працевлаштування на держслужбу.
В Україні стартувала обов’язкова базова загальновійськова підготовка для студентів – програма
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З вересня в Україні розпочалася обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти, відповідно до змін, внесених до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Про це нагадав Київський обласний ТЦК та СП.

Як пояснили в Міноборони, БЗВП – це програма військової підготовки, інтегрована в освітній процес вишів, спрямована на формування базових військових навичок у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту країни в умовах сучасних викликів. Програма розроблена з урахуванням досвіду провідних європейських країн.

Програма та структура БЗВП
БЗВП передбачає 300 академічних годин і складається з двох частин:

  • теоретичний курс (90 годин) – проводиться у закладах освіти;
  • практичний курс (210 годин) – проходить у спеціалізованих навчальних центрах Збройних сил України.

На другому році навчання БЗВП викладатимуть для студентів, які здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. На першому році – для тих, хто навчається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Теоретичний курс є обов’язковим для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, визнані придатними за станом здоров’я. Жінки, які є придатними до служби, можуть долучитися до практичних занять добровільно, але для цього їм необхідно стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова чоловіків, визнаних придатними до служби, від проходження практичної частини БЗВП є підставою для їхнього відрахування з вишу відповідно до законодавства.

Результати та переваги програми
Після завершення БЗВП студенти складають військову присягу, отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільняє їх від обов’язкової базової військової служби, яку, згідно із законом, мають пройти всі чоловіки віком від 18 до 25 років. Крім того, успішне проходження БЗВП стане обов’язковою умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Організація навчального процесу
Програма розрахована на студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична частина інтегрується в навчальний план як окремий предмет. Практичні заняття проводитимуться під час канікул, щоб не перетинатися з основним навчанням.

Хто проводить навчання?
Викладання БЗВП здійснюватимуть досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби. Вимоги до викладачів включають вільне володіння українською мовою, відповідний рівень вищої освіти, а також належний стан здоров’я та фізичну підготовку.

Які навички отримують студенти?
Під час підготовки студенти опанують базові знання з:

  • тактики;
  • домедичної допомоги;
  • психологічної підготовки;
  • основ військової дисципліни;
  • міжнародного гуманітарного права;
  • навичок поводження зі стрілецькою зброєю.

Основний акцент робиться на практичних аспектах, таких як використання зброї, орієнтування на місцевості та забезпечення безпеки в умовах бойових дій.

Спорядження для навчання
Практичні заняття проводитимуться із застосуванням стандартного стрілецького озброєння ЗСУ, зокрема автоматів, кулеметів і гранатометів. Деякі заняття також включатимуть ознайомлення з військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.

Врахування стану здоров’я
Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від проходження практичного курсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Міноборони студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді