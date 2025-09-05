В Україні стартувала обов’язкова базова загальновійськова підготовка для студентів – програма

БЗВП охопить 300 годин навчання та стане умовою працевлаштування на держслужбу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З вересня в Україні розпочалася обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти, відповідно до змін, внесених до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Про це нагадав Київський обласний ТЦК та СП.

Як пояснили в Міноборони, БЗВП – це програма військової підготовки, інтегрована в освітній процес вишів, спрямована на формування базових військових навичок у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту країни в умовах сучасних викликів. Програма розроблена з урахуванням досвіду провідних європейських країн.

Програма та структура БЗВП

БЗВП передбачає 300 академічних годин і складається з двох частин:

теоретичний курс (90 годин) – проводиться у закладах освіти;

(90 годин) – проводиться у закладах освіти; практичний курс (210 годин) – проходить у спеціалізованих навчальних центрах Збройних сил України.

На другому році навчання БЗВП викладатимуть для студентів, які здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. На першому році – для тих, хто навчається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Теоретичний курс є обов’язковим для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, визнані придатними за станом здоров’я. Жінки, які є придатними до служби, можуть долучитися до практичних занять добровільно, але для цього їм необхідно стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова чоловіків, визнаних придатними до служби, від проходження практичної частини БЗВП є підставою для їхнього відрахування з вишу відповідно до законодавства.

Результати та переваги програми

Після завершення БЗВП студенти складають військову присягу, отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільняє їх від обов’язкової базової військової служби, яку, згідно із законом, мають пройти всі чоловіки віком від 18 до 25 років. Крім того, успішне проходження БЗВП стане обов’язковою умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Організація навчального процесу

Програма розрахована на студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична частина інтегрується в навчальний план як окремий предмет. Практичні заняття проводитимуться під час канікул, щоб не перетинатися з основним навчанням.

Хто проводить навчання?

Викладання БЗВП здійснюватимуть досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби. Вимоги до викладачів включають вільне володіння українською мовою, відповідний рівень вищої освіти, а також належний стан здоров’я та фізичну підготовку.

Які навички отримують студенти?

Під час підготовки студенти опанують базові знання з:

тактики;

домедичної допомоги;

психологічної підготовки;

основ військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права;

навичок поводження зі стрілецькою зброєю.

Основний акцент робиться на практичних аспектах, таких як використання зброї, орієнтування на місцевості та забезпечення безпеки в умовах бойових дій.

Спорядження для навчання

Практичні заняття проводитимуться із застосуванням стандартного стрілецького озброєння ЗСУ, зокрема автоматів, кулеметів і гранатометів. Деякі заняття також включатимуть ознайомлення з військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.

Врахування стану здоров’я

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від проходження практичного курсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.