В Украине стартовала обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов – программа

14:16, 5 сентября 2025
БЗВП будет включать 300 часов обучения и станет условием трудоустройства на госслужбу.
С сентября в Украине началась обязательная базовая общевойсковая подготовка (ОБОП) для студентов высших учебных заведений, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Об этом напомнил Киевский областной ТЦК и СП.

Как пояснили в Минобороны, БЗВП – это программа военной подготовки, интегрированная в образовательный процесс вузов, направленная на формирование базовых военных навыков у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности граждан к защите страны в условиях современных вызовов. Программа разработана с учетом опыта ведущих европейских стран.

Программа и структура БВП

БВП предусматривает 300 академических часов и состоит из двух частей:

  • теоретический курс (90 часов) – проводится в учебных заведениях;
  • практический курс (210 часов) – проходит в специализированных учебных центрах Вооруженных сил Украины.

На втором году обучения БЗВП будут преподавать для студентов, получающих образование на основе полного общего среднего образования. На первом году – для тех, кто обучается на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра или образовательной степени младшего бакалавра.

Теоретический курс является обязательным для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, признанные годными по состоянию здоровья. Женщины, которые являются годными к службе, могут присоединиться к практическим занятиям добровольно, но для этого им необходимо встать на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ мужчин, признанных годными к службе, от прохождения практической части БЗВП является основанием для их отчисления из вуза в соответствии с законодательством.

Результаты и преимущества программы

По завершении БЗВП студенты принимают военную присягу, получают сертификат и военно-учетную специальность. Это освобождает их от обязательной базовой военной службы, которую, согласно закону, должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, успешное прохождение БЗВП станет обязательным условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Организация учебного процесса

Программа рассчитана на студентов дневной и дуальной форм обучения. Теоретическая часть интегрируется в учебный план как отдельный предмет. Практические занятия будут проводиться во время каникул, чтобы не пересекаться с основным обучением.

Кто проводит обучение?

Преподавание БЗВП будут осуществлять опытные военнослужащие в отставке, ветераны войны и военной службы. Требования к преподавателям включают свободное владение украинским языком, соответствующий уровень высшего образования, а также надлежащее состояние здоровья и физическую подготовку.

Какие навыки получают студенты?

Во время подготовки студенты освоят базовые знания по:

  • тактике;
  • домедицинской помощи;
  • психологической подготовке;
  • основам военной дисциплины;
  • международному гуманитарному праву;
  • навыкам обращения со стрелковым оружием.

Основной акцент делается на практических аспектах, таких как использование оружия, ориентирование на местности и обеспечение безопасности в условиях боевых действий.

Снаряжение для обучения

Практические занятия будут проводиться с применением стандартного стрелкового вооружения ВСУ, в частности автоматов, пулеметов и гранатометов. Некоторые занятия также будут включать ознакомление с военной техникой в зависимости от доступности и профиля учебных центров.

Учет состояния здоровья

Перед началом практической части все участники пройдут медицинский осмотр в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Лица, признанные непригодными к военной службе, будут освобождены от прохождения практического курса.

