ВАКС частково конфіскував майно колишнього нардепа Володимира Олійника

У дохід держави стягнуто частину нерухомості та майна політика, однак суд відмовив у конфіскації частки корпоративних прав ТОВ, що належить дружині екснардепа.

Вищий антикорупційний суд 4 вересня частково задовольнив позов Міністерства юстиції України про застосування санкції до колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Володимира Олійника.

Як вказали у Мін’юсті, у дохід держави стягнуто частки у нерухомості: 1/2 та 1/4 об’єктів у Черкасах, 1/2 об’єкта в Київській області, а також 1/2 моторного прогулянкового судна.

Водночас судом відмовлено в частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ», яка належить дружині Володимира Олійника –Людмилі Олійник.

Після Революції Гідності Володимир Олійник виїхав до Росії, де через суд у Москві домагався визнання подій 2014 року «державним переворотом». Також він є співзасновником антиукраїнського «Комітету спасіння України» та регулярно бере участь у російських пропагандистських програмах, публічно поширюючи кремлівські наративи, наголошують у Мін’юсті.

Судове рішення поки не набрало законної сили і може бути оскаржене протягом п’яти днів з моменту оприлюднення повного тексту на сайті ВАКС.

