ВАКС частково конфіскував майно колишнього нардепа Володимира Олійника

14:52, 5 вересня 2025
У дохід держави стягнуто частину нерухомості та майна політика, однак суд відмовив у конфіскації частки корпоративних прав ТОВ, що належить дружині екснардепа.
Вищий антикорупційний суд 4 вересня частково задовольнив позов Міністерства юстиції України про застосування санкції до колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Володимира Олійника.

Як вказали у Мін’юсті, у дохід держави стягнуто частки у нерухомості: 1/2 та 1/4 об’єктів у Черкасах, 1/2 об’єкта в Київській області, а також 1/2 моторного прогулянкового судна.

Водночас судом відмовлено в частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ», яка належить дружині Володимира ОлійникаЛюдмилі Олійник.

Після Революції Гідності Володимир Олійник виїхав до Росії, де через суд у Москві домагався визнання подій 2014 року «державним переворотом». Також він є співзасновником антиукраїнського «Комітету спасіння України» та регулярно бере участь у російських пропагандистських програмах, публічно поширюючи кремлівські наративи, наголошують у Мін’юсті.

Судове рішення поки не набрало законної сили і може бути оскаржене протягом п’яти днів з моменту оприлюднення повного тексту на сайті ВАКС.

Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
