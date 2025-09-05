ВАКС частично конфисковал имущество бывшего нардепа Владимира Олейника

В доход государства взыскана часть недвижимости и имущества политика, однако суд отказал в конфискации доли корпоративных прав ООО, принадлежащей супруге экснардепа.

Высший антикоррупционный суд 4 сентября частично удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкции к бывшему народному депутату от «Партии регионов» Владимиру Олейнику.

Как указали в Минюсте, в доход государства взысканы доли в недвижимости: 1/2 и 1/4 объектов в Черкассах, 1/2 объекта в Киевской области, а также 1/2 моторного прогулочного судна.

В то же время, судом отказано в части взыскания в доход государства доли корпоративных прав в ООО «Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ», которая принадлежит жене Владимира Олейника – Людмиле Олейник.

После Революции Достоинства Владимир Олейник выехал в Россию, где через суд в Москве добивался признания событий 2014 года «государственным переворотом». Также он является соучредителем антиукраинского «Комитета спасения Украины» и регулярно принимает участие в российских пропагандистских программах, публично распространяя кремлевские нарративы, отмечают в Минюсте.

Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пяти дней с момента обнародования полного текста на сайте ВАКС.

