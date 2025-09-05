Кияни задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів

Кияни легалізували вогнепальну зброю та боєприпаси, отримавши офіційні дозволи на їх зберігання.

В Україні триває кампанія з легалізації вогнепальної зброї серед цивільних.

На початок вересня 2025 року до правоохоронців звернулися 1070 мешканців Києва, які задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів. Про це повідомляє столична поліція.

У поліції зазначають, що всі громадяни протягом кількох годин отримали необхідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

Алгоритм декларування максимально спрощений і займає лічені години. Для цього потрібно:

повідомити про зброю чи боєприпаси на спецлінію 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції;

прибути до найближчого відділу для оформлення документів, або дочекатися приїзду фахівців дозвільної служби;

мати при собі паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Правоохоронці подякували киянам за дотримання закону та нагадали: зберігання незареєстрованої зброї є кримінальним правопорушенням.