Кияни задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів

В Україні триває кампанія з легалізації вогнепальної зброї серед цивільних.
На початок вересня 2025 року до правоохоронців звернулися 1070 мешканців Києва, які задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів. Про це повідомляє столична поліція.
У поліції зазначають, що всі громадяни протягом кількох годин отримали необхідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.
Алгоритм декларування максимально спрощений і займає лічені години. Для цього потрібно:
Правоохоронці подякували киянам за дотримання закону та нагадали: зберігання незареєстрованої зброї є кримінальним правопорушенням.
