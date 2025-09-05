Практика судів
  1. В Україні

Кияни задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів

15:16, 5 вересня 2025
Кияни легалізували вогнепальну зброю та боєприпаси, отримавши офіційні дозволи на їх зберігання.
Кияни задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває кампанія з легалізації вогнепальної зброї серед цивільних.

На початок вересня 2025 року до правоохоронців звернулися 1070 мешканців Києва, які задекларували 1119 одиниць зброї та близько 300 тисяч боєприпасів. Про це повідомляє столична поліція.

У поліції зазначають, що всі громадяни протягом кількох годин отримали необхідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

Алгоритм декларування максимально спрощений і займає лічені години. Для цього потрібно:

  • повідомити про зброю чи боєприпаси на спецлінію 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції;
  • прибути до найближчого відділу для оформлення документів, або дочекатися приїзду фахівців дозвільної служби;
  • мати при собі паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Правоохоронці подякували киянам за дотримання закону та нагадали: зберігання незареєстрованої зброї є кримінальним правопорушенням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Національна поліція поліція зброя Київ боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді