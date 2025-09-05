Киевляне задекларировали 1119 единиц оружия и около 300 тысяч боеприпасов

Киевляне легализовали огнестрельное оружие и боеприпасы, получив официальные разрешения на их хранение.

В Украине продолжается кампания по легализации огнестрельного оружия среди гражданских.

На начало сентября 2025 года к правоохранителям обратились 1070 жителей Киева, которые задекларировали 1119 единиц оружия и около 300 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает столичная полиция.

В полиции отмечают, что все граждане в течение нескольких часов получили необходимые разрешения и теперь могут хранить оружие на законных основаниях.

Алгоритм декларирования максимально упрощён и занимает считанные часы. Для этого нужно:

сообщить об оружии или боеприпасах на спецлинию 102 либо обратиться в территориальное подразделение полиции;

прибыть в ближайший отдел для оформления документов, либо дождаться приезда специалистов разрешительной службы;

иметь при себе паспорт, фото и идентификационный код.

Правоохранители поблагодарили киевлян за соблюдение закона и напомнили: хранение незарегистрированного оружия является уголовным правонарушением.

