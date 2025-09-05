Киевляне задекларировали 1119 единиц оружия и около 300 тысяч боеприпасов

В Украине продолжается кампания по легализации огнестрельного оружия среди гражданских.
На начало сентября 2025 года к правоохранителям обратились 1070 жителей Киева, которые задекларировали 1119 единиц оружия и около 300 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает столичная полиция.
В полиции отмечают, что все граждане в течение нескольких часов получили необходимые разрешения и теперь могут хранить оружие на законных основаниях.
Алгоритм декларирования максимально упрощён и занимает считанные часы. Для этого нужно:
Правоохранители поблагодарили киевлян за соблюдение закона и напомнили: хранение незарегистрированного оружия является уголовным правонарушением.
