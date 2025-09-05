Міноборони оновило електронні адреси для звернень громадян і запитів на публічну інформацію

Попередні електронні скриньки працюватимуть лише до 1 жовтня.

Міністерство оборони України повідомило про зміну офіційних електронних скриньок, на які громадяни та організації можуть надсилати свої звернення і запити.

Відтепер усі електронні листи необхідно надсилати виключно на нові адреси:

[email protected] – для звернень громадян;

– для звернень громадян; [email protected] – для запитів щодо доступу до публічної інформації.

Попередні поштові скриньки будуть відключені з 1 жовтня 2025 року.

У Міноборони нагадали, що право на звернення до органів влади гарантується Конституцією України та іншими законами. Подавати звернення можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які перебувають у країні на законних підставах.

Види звернень:

пропозиція (зауваження) – містить поради чи рекомендації щодо діяльності або врегулювання суспільних відносин;

– містить поради чи рекомендації щодо діяльності або врегулювання суспільних відносин; заява (клопотання) – прохання про сприяння у реалізації прав, повідомлення про порушення законодавства чи недоліки у роботі органу;

– прохання про сприяння у реалізації прав, повідомлення про порушення законодавства чи недоліки у роботі органу; скарга – вимога про поновлення прав і захист інтересів, порушених діями чи бездіяльністю посадових осіб.

Звернення розглядаються у термін до одного місяця. Якщо питання не потребує додаткового вивчення, відповідь надається протягом 15 днів. За необхідності строк може бути продовжено до 45 днів. При цьому звернення від осіб, які мають пільги, розглядаються у пріоритетному порядку.

