Міноборони оновило електронні адреси для звернень громадян і запитів на публічну інформацію

Міністерство оборони України повідомило про зміну офіційних електронних скриньок, на які громадяни та організації можуть надсилати свої звернення і запити.
Відтепер усі електронні листи необхідно надсилати виключно на нові адреси:
Попередні поштові скриньки будуть відключені з 1 жовтня 2025 року.
У Міноборони нагадали, що право на звернення до органів влади гарантується Конституцією України та іншими законами. Подавати звернення можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які перебувають у країні на законних підставах.
Види звернень:
Звернення розглядаються у термін до одного місяця. Якщо питання не потребує додаткового вивчення, відповідь надається протягом 15 днів. За необхідності строк може бути продовжено до 45 днів. При цьому звернення від осіб, які мають пільги, розглядаються у пріоритетному порядку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.