Минобороны обновило электронные адреса для обращений граждан и запросов на публичную информацию

15:46, 5 сентября 2025
Предыдущие электронные ящики будут работать только до 1 октября.
Минобороны обновило электронные адреса для обращений граждан и запросов на публичную информацию
Министерство обороны Украины сообщило об изменении официальных электронных ящиков, на которые граждане и организации могут направлять свои обращения и запросы.

Отныне все электронные письма необходимо отправлять исключительно на новые адреса:

 – для обращений граждан;

 – для запросов относительно доступа к публичной информации.

Предыдущие почтовые ящики будут отключены с 1 октября 2025 года.

В Минобороны напомнили, что право на обращение в органы власти гарантируется Конституцией Украины и другими законами. Подавать обращения могут не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в стране на законных основаниях.

Виды обращений:

  • предложение (замечание) – содержит советы или рекомендации относительно деятельности или урегулирования общественных отношений;
  • заявление (ходатайство) – просьба о содействии в реализации прав, сообщение о нарушении законодательства или недостатках в работе органа;
  • жалоба – требование о восстановлении прав и защите интересов, нарушенных действиями или бездействием должностных лиц.

Обращения рассматриваются в срок до одного месяца. Если вопрос не требует дополнительного изучения, ответ предоставляется в течение 15 дней. При необходимости срок может быть продлен до 45 дней. При этом обращения от лиц, имеющих льготы, рассматриваются в приоритетном порядке.

