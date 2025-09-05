Минобороны обновило электронные адреса для обращений граждан и запросов на публичную информацию

Министерство обороны Украины сообщило об изменении официальных электронных ящиков, на которые граждане и организации могут направлять свои обращения и запросы.
Отныне все электронные письма необходимо отправлять исключительно на новые адреса:
– для обращений граждан;
– для запросов относительно доступа к публичной информации.
Предыдущие почтовые ящики будут отключены с 1 октября 2025 года.
В Минобороны напомнили, что право на обращение в органы власти гарантируется Конституцией Украины и другими законами. Подавать обращения могут не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в стране на законных основаниях.
Виды обращений:
Обращения рассматриваются в срок до одного месяца. Если вопрос не требует дополнительного изучения, ответ предоставляется в течение 15 дней. При необходимости срок может быть продлен до 45 дней. При этом обращения от лиц, имеющих льготы, рассматриваются в приоритетном порядке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.