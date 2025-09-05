У Дніпрі викрили посадовців університету, які вимагали $2500 за вступ

Фігуранти вимагали від абітурієнта 2500 доларів за безперешкодний вступ на магістратуру, обіцяючи вплинути на результати іспиту.

У Дніпрі повідомлено про підозру двом посадовцям одного з університетів, які вимагали 2500 доларів за вступ до вишу. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що посадовець навчального закладу разом зі спільником вимагали від абітурієнта 2500 доларів за безперешкодний вступ на магістратуру, обіцяючи вплинути на результати іспиту.

Поліцейські задокументували момент отримання першої частини коштів у розмірі 500 доларів, а вже за кілька хвилин — і другої частини хабаря у сумі 2000 доларів. Гроші службові особи планували розподілити між собою.

Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру: одному — у пособництві, іншому — в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

