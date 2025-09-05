В Днепре разоблачили должностных лиц университета, требовавших $2500 за поступление

Фигуранты потребовали от абитуриента 2500 долларов за беспрепятственное поступление на магистратуру, обещая повлиять на результаты экзамена.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из университетов, которые требовали 2500 долларов за поступление в вуз. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что должностное лицо учебного заведения вместе с сообщником требовали от абитуриента 2500 долларов за беспрепятственное поступление в магистратуру, обещая повлиять на результаты экзамена.

Полицейские задокументировали момент получения первой части средств в размере 500 долларов, а уже через несколько минут — и второй части взятки в сумме 2000 долларов. Деньги служебные лица планировали разделить между собой.

Обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении: одному — в пособничестве, другому — в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряжённом с вымогательством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности.