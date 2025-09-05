Практика судів
  1. В Україні

В рамках операції «Ухилянт» викриті прикордонники, які не вносили дані про перетин кордону чоловіками

16:24, 5 вересня 2025
У ОГП встановили, що у вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці ДПСУ на пункті пропуску «Угринів» свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України.
З початку вересня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора організувала проведення операції «Ухилянт». У її межах вже викрито схеми, завдяки яким понад 270 чоловіків призовного віку намагалися уникнути мобілізації.

Незаконне переправлення ухилянтів через кордон

Прокурори встановили, що у вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці ДПСУ, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску «Угринів», свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України. У такий спосіб було переправлено понад 80 військовозобов’язаних.

П’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 «Липові довідки» для ухилянтів

Мешканець Львова виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку. За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.

Організатору повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Незаконне зняття з обліку та бронювання

Також у ОГП додали, у ході розслідування прокурори задокументували факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб. Їм, посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів буде надано належну правову оцінку.

ОГП прикордонники Державна прикордонна служба

Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

