В рамках операції «Ухилянт» викриті прикордонники, які не вносили дані про перетин кордону чоловіками

У ОГП встановили, що у вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці ДПСУ на пункті пропуску «Угринів» свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку вересня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора організувала проведення операції «Ухилянт». У її межах вже викрито схеми, завдяки яким понад 270 чоловіків призовного віку намагалися уникнути мобілізації.

Незаконне переправлення ухилянтів через кордон

Прокурори встановили, що у вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці ДПСУ, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску «Угринів», свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України. У такий спосіб було переправлено понад 80 військовозобов’язаних.

П’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Липові довідки» для ухилянтів

Мешканець Львова виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку. За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.

Організатору повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Незаконне зняття з обліку та бронювання

Також у ОГП додали, у ході розслідування прокурори задокументували факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб. Їм, посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів буде надано належну правову оцінку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.