В рамках операции «Уклонист» разоблачены пограничники, которые не вносили данные о пересечении границы мужчинами

16:24, 5 сентября 2025
В ОГП установили, что в сентябре 2024 – январе 2025 годов военнослужащие ГПСУ на пункте пропуска «Угрынув» сознательно не вносили данные о пересечении границы отдельными лицами в базу, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины.
С начала сентября Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора организовала проведение операции «Ухилянт». В ее рамках уже выявлены схемы, благодаря которым более 270 мужчин призывного возраста пытались избежать мобилизации.

Незаконная переправка уклонистов через границу

Прокуроры установили, что в сентябре 2024 – январе 2025 годов военнослужащие ГПСУ, находясь в составе нарядов в пункте пропуска «Угрынув», сознательно не вносили данные о пересечении границы отдельными лицами в базу, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины. Таким образом было переправлено более 80 военнообязанных.

Пяти пограничникам сообщено о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Липовые справки» для уклонистов

Житель Львова изготавливал поддельные документы медицинских учреждений для освобождения мужчин от службы и снятия их с воинского учета. По данным следствия, как минимум 10 человек воспользовались этой схемой, четверо из них впоследствии были незаконно переправлены за границу.

Организатору сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Незаконное снятие с учета и бронирование

Также в ОГП добавили, что в ходе расследования прокуроры задокументировали факты незаконного снятия с учета, бронирования и получения отсрочки от мобилизации еще более чем 180 человек. Им, должностным лицам территориальных центров комплектования, а также медицинских учреждений будет дана надлежащая правовая оценка.

