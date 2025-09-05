Заступник Генпрокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку

За даними ЗМІ, він залишить посаду 8 вересня після більш ніж п’яти років роботи в Офісі Генпрокурора.

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку. Про це пише Українська Правда з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора.

За даними джерел ЗМІ, він написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.

Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора з квітня 2020 року. До того він працював першим заступником прокурора Чернівецької області.

