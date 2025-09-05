Заместитель Генпрокурора Игорь Мустеца подал заявление об отставке

По данным СМИ, он покинет должность 8 сентября после более чем пяти лет работы в Офисе Генпрокурора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца подал заявление об отставке. Об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора.

По данным источников СМИ, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет должность 8 сентября.

Мустеца занимает пост заместителя генпрокурора с апреля 2020 года. До этого он работал первым заместителем прокурора Черновицкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.